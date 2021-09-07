Факты ICTV — Выпуск 15:45 (07.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада вернулась из каникул, главный документ парламентской осени — закон о государственном бюджете; после выходных значительный скачок Covid-19, более 2 тыс. новых больных; во Львовской политехнике создают роботов для украинской армии; к концу десятилетия Mercedes планирует производить только электрокары — в Мюнхене продолжается масштабный автосалон; кулинарное переплетения, цилиндрическое здание, и энергия Киева — на улице Рейтарской открылось концептуальное кафе, оно так и называется Рейтарская Circle.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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