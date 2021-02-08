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Факты ICTV — Выпуск 15:45 (08.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украину снова заметает снегом. Но коммунальщики во многих регионах не справляются, парализованы целые города; вакцинация в Украине начнется уже через неделю. Президент готов сделать прививку первый в прямом эфире; как избежать последствий Covid. Украинские медучреждения разработали специальные программы восстановления для тех, кто переболел; украинских коллекторов возьмут под контроль. О новациях в законодательстве и ночных звонках с матом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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