Факты ICTV – Выпуск 15:45 (08.04.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.04.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в отделах реестра уже выстроились очереди из желающих проголосовать во втором туре президентских выборов не по месту регистрации; ежедневная опасность, сверхвысокие ожидания людей, часто связаны законом руки и маленькая зарплата – украинские полицейские увольняются со службы; Румыния после вступления в ЕС и улучшения инвестиционного климата начала развивать индустриальные парки.

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