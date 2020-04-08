Факты ICTV — Выпуск 15:45 (08.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус — при каких симптомах необходимо немедленно обращаться к врачам; берегите медиков. В Украине из-за недостаточных средства защиты заболели уже сотни специалистов; планируют смягчать карантин и стоит ли это делать; полноценный земельный рынок. Чего не хватает стране чтобы он заработал в полную.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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