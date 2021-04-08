Факты ICTV — Выпуск 15:45 (08.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине снова почти 20 тыс. инфицированных. Ситуация в некоторых регионах критическая; на передовой напряжение не спадает. Есть погибший; харьковский танковый завод имени Малышева на грани банкротства; сельхозработы с современной техникой отечественного производства. О новациях на украинских полях.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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