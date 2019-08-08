Факты ICTV – Выпуск 15:45 (08.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Роттердам + – это мошенническая схема. Детективы НАБУ сообщили о подозрении шести чиновникам; с юриста в тренера-мотиватора или нагревальщика металла. Как воплотить мечту во взрослом возрасте; в Киеве открылся новейший музей становления украинской нации.

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