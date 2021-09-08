Факты ICTV — Выпуск 15:45 (08.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине из-за усиления коронавируса планируют ввести новые карантинные ограничения, исключения возможны для компаний, где большинство вакцинированы; нештатные ситуации в воздухе пилоты отрабатывают на земле на профессиональных симуляторах, которые производятся в Украине; американская скрипачка Элизабет Питкэрн вместе с молодежным симфоническим оркестром дали концерт под открытым небом в Харькове.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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