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Факты ICTV – Выпуск 15:45 (08.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украину, хоть медленно и неуверенно, возвращается контроль за скоростью движения на дорогах; долгих лет тюрьмы пожелали российские активисты Путину в день его 66-летия, за что и поплатились; в Украине начинается неделя солнца и тепла.

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