Факты ICTV – Выпуск 15:45 (08.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: парламент проголосовал в целом за законопроект, снижающий акцизы на растаможивание авто на еврономерах; интересуйтесь, думайте, экономьте, как утеплить свой дом и не выбрасывать бешеные деньги за коммуналку. Факты не устают пропагандировать энергосберегающие технологии; сколько стоит безопасность в поезде и кто готов за нее платить – полиция или Укрзализныця.

Опубликовано Ноябрь, 08 в 16:32



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