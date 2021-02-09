Факты ICTV — Выпуск 15:45 (09.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вторые сутки в Украине снегопады. Без электричества более 270 населенных пунктов, на дорогах сотни ДТП. Метели накрыли и часть Европы; украинцы жалуются на уменьшение субсидий. В министерстве соцполитики объяснили по какому принципу сейчас насчитывают денежную помощь; половина украинцев не планируют прививаться — не доверяют качеству препаратов. В Минздраве отмечают, что прививки — дело добровольное, но все же пытаться убедить.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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