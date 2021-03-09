Факты ICTV — Выпуск 15:45 (09.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: из-за количества новых больных коронавирусом на Закарпатье медицинский коллапс, закрыли школы и все магазины кроме продуктовых; ДТП микроавтобуса с пассажирами на Харьковщине — один человек погиб, остальные получили травмы; фильм о роскошной жизни Лукашенко выпустили местные журналисты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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