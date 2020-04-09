Факты ICTV — Выпуск 15:45 (09.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: статистика пока не радует, пик еще впереди — за последний день 224 новых случая Covid -19 в Украине; в Нью-Йорке от коронавируса скончались уже более 4,5 тыс. человек; выдержит ли интернет нагрузки карантина; украинские аграрии молятся на дождь, особенно после такой бесснежной зимы, прогнозы и перспективы посевной.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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