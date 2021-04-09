Факты ICTV — Выпуск 15:45 (09.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине уже второй день подряд почти 20 тыс. инфицированных. В ряде регионов в больницах не хватает кислорода; по всей Украине стартовали учения батальонов теробороны. Людей готовят к возможному нападению России; США готовы помогать Украине противостоять России. Об этом и другом в интервью поверенной в делах Соединенных Штатов; умер муж королевы Великобритании.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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