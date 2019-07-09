Факты ICTV – Выпуск 15:45 (09.07.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина может отказаться от любого импортного газа. Ведь в наших недрах достаточно своих запасов; Нацсовет пока не может отобрать лицензию у телеканала NEWSONE; столичная Бессарабка без пластика и полиэтилена. Прижилась ли эко-новация.
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2019-07-09
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