Факты ICTV — Выпуск 15:45 (09.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: поля в Луганской области могли поджечь умышленно, что и спровоцировало большой пожар; в Украине за сутки 840 новых случаев Covid-19; Европа готовится ко второй волне эпидемии, некоторые штаты Америки усиливают карантин, но Вашингтон настроен вернуться к привычному школьного процесса.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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