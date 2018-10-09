Факты ICTV – Выпуск 15:45 (09.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: последние сводки и прямое включение с зоны бедствия вблизи черниговской Ични; в Стамбуле начал заседать Синод Константинопольского патриархата, который должен решить судьбу автокефалии Украинской православной церкви; на передовой потерь нет, но враг активности не теряет.

Опубликовано Октябрь, 09 в 16:50



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