Факты ICTV – Выпуск 15:45 (09.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 9.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 14-ть обстрелов, среди наших воинов есть раненые – последняя информация с передовой; сотни домов разрушены и людям негде жить – пострадавшие от взрывов военных складов под Ичней, со страхом зимы ждут; экосистема Ивано-Франковска в опасности – перевозчики мусора отравляют местные реки тоннами мусора.

Опубликовано Ноябрь, 09 в 18:10



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