Факты ICTV – Выпуск 15:45 (09.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 9.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Нормадський саммит на старте! В Елисейский дворец съезжаются лидеры Украины, Германии, Франции и России; на пепелище одесского колледжа нашли тела еще двух погибших; как провести перепись населения и сэкономить. В Украине в нескольких местах стартовал пробный учет граждан; в Украине доллар резко упал; России запретили участвовать в спортивных соревнованиях из-за допинга; в Новой Зеландии погибшие от извержения вулкана, а в Индии от пожара.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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