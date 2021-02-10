Факты ICTV — Выпуск 15:45 (10.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: города завалены снегом и скованы льдом. Как Украина борется с непогодой; украинские ученые изучают коронавирус и создают тесты и методы лечения; шесть лет после обстрела Краматорска. Трагические события вспоминают наши журналисты; как проверить очередную сенсационную новость, чтобы не стать жертвой манипуляций медиа; дом, как с фильма ужасов. Среди грибка и плесени живут жители общежития в центре Киева.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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