Факты ICTV — Выпуск 15:45 (10.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: более 200 смертей и тысячи новых инфицированных — коронавирус в Украине не отступает; взрыв гранаты в Бердянске; Украина вместе с Германией и Францией разработала план восстановления мира на Донбассе; Кабмин нашел 2 млрд грн на восстановление исторических памятников; в Украине создали мобильное приложение, которое значительно упрощает общение людей с нарушениями слуха.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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