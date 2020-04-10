Факты ICTV — Выпуск 15:45 (10.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за сутки в Украине 311 новых зараженных, западные области вводят на выходные жесткие ограничения; Факты нашли в аптеке экспресс-тесты на коронавирус отечественного производителя; нам рассказали, как и когда ими пользоваться; больной коронавирусом украинский медик из Нью-Йорка сам лечится и помогает другим бороться с недугом дистанционно; Украине не хватает макулатуры, пункты приема сырья закрыты, а во Франции обнаружили фермент, который может раскладывать пластик; используйте карантин в свою пользу — научитесь готовить что-то экзотическое, почитайте давно отложенный и толстый бестселлер или овладейте кардинально другое занятие.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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