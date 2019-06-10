Факты ICTV – Выпуск 15:45 (10.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в реку Рось вылилось несколько сотен литров химикатов; Минобороны обвиняет Укроборонпром в производстве некачественных БТР; легкая промышленность Украины за последние три года – стабильно растет и даже завоевывает европейский рынок; ДНК тест позволит предотвратить болезни и откорректировать питание.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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