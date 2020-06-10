Факты ICTV — Выпуск 15:45 (10.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине увеличилось количество новых случаев и смертей от коронавируса; МВФ уже направил Украине первый денежный транш; в Украине разрешили открыть базы отдыха, но не во всех регионах; в Британии продолжаются акции против расизма, митингующие сносят памятники работорговцам, в центре Одессе снова упал дом, несколько квартир под завалами.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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