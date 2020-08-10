Факты ICTV — Выпуск 15:45 (10.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: белорусский Центризбирком обновил данные предварительных результатов президентских выборов – за Александре Лукашенко проголосовали более 80% избирателей; Президент Владимир Зеленский призвал Беларусь отказаться от уличного насилия и вести диалог; количество больных коронавирусом в Украине уменьшается.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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