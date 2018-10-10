Факты ICTV – Выпуск 15:45 (10.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Кабмин – посвященный взрывам на арсеналах Черниговщины; тыква всему голова в октябре: о овоще для здоровья и души; Тейлор Свифт унесла почти все награды American Music Awards.

Опубликовано Октябрь, 10 в 16:46



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