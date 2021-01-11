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Факты ICTV — Выпуск 15:45 (11.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Виннице взрыв в детском саду, пострадали дети; в Украине 30% тестов на коронавирус положительные; как проходит первый рабочий день во время январского локдауна; как крупные города придерживаются карантина, в США готовятся голосовать за импичмент Трампа; в Украину надвигаются большие морозы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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