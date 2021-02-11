Факты ICTV — Выпуск 15:45 (11.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине началось наступление второго циклона. В некоторых регионах объявлен первый уровень опасности; изменение регистрации можно будет сделать в электронном формате; в Украине снизились процентные ставки на ипотеку. Какие банки выдают дешевые кредиты и легко ли все оформить; на передовой имеем потери; количество новых инфицированных коронавирусом в Украине снова увеличилось; скандал с переименованием улиц в Киеве.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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