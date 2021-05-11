Факты ICTV — Выпуск 15:45 (11.05.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: стрельба в российской школе, 19-летнего нападающего задержали; обстрелы со стороны российско-оккупационных войск не прекращаются; мошенники продавали поддельную вакцину против коронавируса по $250 за дозу; в Трускавце предлагают комплексный подход восстановления организма.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2021-05-11
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