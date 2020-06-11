Факты ICTV — Выпуск 15:45 (11.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине новый антирекорд по количеству инфицированных; руководители детских оздоровительных лагерей и родители под стенами Кабмина требовали от правительства разрешения на открытие; из-за коронавируса украинцы стали бояться ходить в больницы; в США продолжаются акции протеста против расизма и жестокости полиции.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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