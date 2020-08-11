Факты ICTV — Выпуск 15:45 (11.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Беларуси началась массовая забастовка на предприятиях; за прошедшие сутки в Украине увеличилось количество больных коронавирусом до 1 158; Зеленский подписал закон об игорном бизнесе; на Волыне разгорелся церковный конфликт; мощный взрыв до основания разрушил многоэтажный жилой дом в американском городе Балтимор.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.