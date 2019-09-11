Факты ICTV – Выпуск 15:45 (11.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: всем освобожденным политзаключенным государство выплатит по 100 тысяч гривен; Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о незаконном обогащении; в каких условиях будут отбывать наказание обвиняемые в трагедии с шестью погибшими Зайцева и Дронов.

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