Факты ICTV – Выпуск 15:45 (11.09.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: всем освобожденным политзаключенным государство выплатит по 100 тысяч гривен; Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о незаконном обогащении; в каких условиях будут отбывать наказание обвиняемые в трагедии с шестью погибшими Зайцева и Дронов.
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2019-09-11
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