Факты ICTV – Выпуск 15:45 (11.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: с начала года бензин подорожал на 5 гривен и это не предел; аэропорт Киев расширяет мощности ради увеличения пассажиропотока и улучшения качества обслуживания; человекоподобный робот София впервые общалась с украинцами.

Опубликовано Октябрь, 11 в 16:41



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