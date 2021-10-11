Факты ICTV — Выпуск 15:45 (11.10.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.10.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Россию обвиняют в промышленном шпионаже и похищении формулы вакцины; как купить подержанный автомобиль из США и условия растаможивания; новым канцлером Австрии стал юрист и дипломат Александр Шалленберг; в российском Оренбурге от отравления алкоголем умерли 34 человека.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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