Факты ICTV – Выпуск 15:45 (11.12.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Харькове должны озвучить результаты дополнительной экспертизы о состоянии Зайцевой во время ДТП; после фейковых выборов цены на продукты в оккупированном Донбассе резко выросли; Макрон пошел на значительные уступки.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-12-11
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