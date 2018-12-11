Факты ICTV – Выпуск 15:45 (11.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Харькове должны озвучить результаты дополнительной экспертизы о состоянии Зайцевой во время ДТП; после фейковых выборов цены на продукты в оккупированном Донбассе резко выросли; Макрон пошел на значительные уступки.

Опубликовано Декабрь, 11 в 16:48



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