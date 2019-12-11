Факты ICTV – Выпуск 15:45 (11.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: правительство решило повысить прожиточный минимум вдвое; с законом о земле поступило 5 тыс. поправок. Какие из них скорее всего примут; на западных границах Украины 20-километровые очереди. Водители ждут шестой день – там устроили протесты; в Киевском метро толпа и сплошной хаос. Там до сих пор дают только по одному жетону, а электронный билет так и не ввели.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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