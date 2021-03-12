Факты ICTV — Выпуск 15:45 (12.03.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина может вернуться к жесткому карантину, количество инфицированных коронавирусом быстро увеличивается; когда украинцы смогут получать гражданство других государств без потери украинского; в Днепре за сутки инспекторы фиксируют сотни нарушителей парковки; в стране растет спрос на отечественный юмор.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2021-03-12
Теги: Факты 15.45, Факты ICTV