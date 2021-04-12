Факты ICTV — Выпуск 15:45 (12.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине аж пятеро человек получили две дозы вакцины против коронавируса, с такими темпами и качеством прививки нам не видать финала епидемии и серии локдаунов; на передовой снова смерть военного; в Москве до сих пор не видели запроса президента Зеленского на переговоры с Путиным по ескалации на Донбассе от 26 марта; как сохранить зрение и сколько раз нужно делать проверку здоровья глаз у специалистов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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