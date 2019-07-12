Факты ICTV – Выпуск 15:45 (12.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: массовое отравление детей в лагере в Одесской области; много нарушений и грязной агитации. К чему прибегают кандидаты в депутаты; убийство татарина в Крыму; в ДТП в Польше погибла украинка; парламент 8-го созыва завершил работу.

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