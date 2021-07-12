Факты ICTV — Выпуск 15:45 (12.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Закарпатье ликвидируют последствия непогоды, а центр страны ждут дожди и грозы. В Украине объявлен желтый уровень опасности; встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель. Какие основные темы переговоров; в Каннах состоялась мировая премьера документального фильма Бабий Яр. Контекст; несколько минут в космосе. Компания Ричарда Брэнсона осуществила первый туристический суборбитальный полет.

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