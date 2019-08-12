Факты ICTV – Выпуск 15:45 (12.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: войну янтарной мафии объявил президент Зеленский; кто поможет людям в Одесской области, дома которых затопило в считанные минуты из-за прорыва дамбы; смертельные дороги, аварии с летальным исходом ежедневно происходят на украинских дорогах; туристическая Грузия, страна вкладывает огромные деньги, чтобы мы с вами ехали отдыхать именно туда.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.