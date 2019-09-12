Факты ICTV – Выпуск 15:45 (12.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: руководители новых и объединенных министерств представляют свои программы; в Киеве открывается ежегодная встреча Ялтинская европейская стратегия; на передовую возвращаются длительные обстрелы.

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