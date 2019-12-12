Факты ICTV – Выпуск 15:45 (12.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ВР продлила действие закона об особом статусе Донбасса; в Одессе увеличилось количество жертв пожара в колледже. Под угрозой другие заведения Украины. Про нарушения и мизерные штрафы; в Черкассах не переживают, куда девать нечистоты. Сливают прямо в реку Днепр; в России вновь горит любимый авианосец Путина; контрасты жизни богатой страны СНГ – Азербайджана; одежду из апельсиновых шкурок которую шьют на Сицилии.

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