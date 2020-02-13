Факты ICTV – Выпуск 15:45 (13.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: восемь украинцев которые ехали на заработки в Россию погибли в автокатастрофе в Псковской области; в мире больных коронавирус уже 60 тыс., от болезни умерло более 1,3 тыс. человек; 20 марта по всей Украине планируют высадить 1 млн деревьев; 1 мая в Украине вводят электронную акцизную марку.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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