Факты ICTV — Выпуск 15:45 (13.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине количество больных коронавирусом рекордно увеличилось, заболело 63 человека из Лавры; из-за коронавируса Верховная Рада увеличила дефицит бюджета втрое; в США, Испании, Италии и Франции уже несколько дней есть положительная динамика с коронавирусом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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