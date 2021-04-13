Факты ICTV — Выпуск 15:45 (13.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: неподалеку Майорска российские наемники сбросили гранату с беспилотника; Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева; в Украине начинают прививать китайской вакциной CoronaVac; Великобритания и Израиль радуются первым победам в борьбе с эпидемией; украинское подсолнечное масло подорожало почти вдвое.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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