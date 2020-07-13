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Факты ICTV — Выпуск 15:45 (13.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: что грозит пьяному водителю, из-за которого произошло ДТП под Киевом, в котором погибла целая семья; кто виноват в пожаре дома в центре Одессы и куда теперь деваться жителям; какой опасности мы себя подвергаем, пользуясь маршрутками и сколько еще продлится непогода в Украине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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