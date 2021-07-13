Факты ICTV — Выпуск 15:45 (13.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: смертельные игрища с оружием — на Житомирщине подстрелили девятилетнего мальчика; международные соревнования спецназовцев. Борются 19 украинских команд и команды стран НАТО; нашествие медуз на Азовском побережье; на сайте Кремля от имени Путина опубликовали статью под названием “Про историческое единство русских и украинцев”.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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