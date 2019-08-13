Факты ICTV – Выпуск 15:45 (13.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: получить украинское гражданство – кому, за какие достижения и насколько упрощена процедура; наводнения за минуты калечат человеческое имущество, взамен компенсации от государства надо ждать месяцами; туристические Турция и Греция в огне, а Испания страдает от наводнений; обезвредить террориста и сдать его полицейским – вместе люди способны на настоящие подвиги.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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