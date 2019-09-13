Факты ICTV – Выпуск 15:45 (13.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве в разгаре 16-я встреча Ялтинской европейской стратегии YES 2019; Верховная Рада отправила в отставку всех членов ЦИК; в Черновцах чтобы жениться или развестись – надо выстоять в душной комнате, именно здесь работает местный ЗАГС.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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