Факты ICTV – Выпуск 15:45 (13.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: справедливость вернули! Верховный суд признал незаконным выселение людей из киевского общежития; он первый применил местную анестезию и сконструировал рентген-аппарат. Сегодня 115 лет со дня смерти украинского хирурга Склифасовского; НБУ снизил кредитный процент; Косовскую керамику внесли в наследие ЮНЕСКО; в Британии вновь победила партия Джонсона.

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